Un once solo para defender

El mercado de invierno no ha aligerado la plantilla del Celta, como pretendían el club y su entrenador, Claudio Giráldez, que tendrá que seguir gestionando un amplio abanico de jugadores: un total de 28, como en el arranque de la temporada. Y la línea más numerosa continúa siendo la defensa y a la misma se ha añadido un miembro más este mes de enero para situar la cifra en 12 candidatos a uno de los cinco puestos de titular que habitualmente utiliza Giráldez en cada partido. El técnico podría formar un once solo con defensas y le sobraría uno. En este grupo no entrarían ni Hugo Álvarez ni Jones El-Abdellaoui, que en ocasiones ejercen como carrileros.

El equipo vigués nunca antes había dispuesto de un catálogo tan amplio de defensas. Hoy será presentado el último en incorporarse. Balaídos acogerá a las 16 horas el acto con Álvaro Núñez, procedente del Elche, que añadirá mayor versatilidad al grupo al poder actuar en las dos bandas, como lateral o carrilero, o como tercer central también por derecha o izquierda. El zaguero vasco, para quien Giráldez pide paciencia para poder verlo con la celeste porque arrastra una lesión de pubalgia, reducirá las oportunidades de jugar en la defensa céltica.

Además de esa enorme competencia, el técnico del Celta ha ido reduciendo en la línea de atrás las habituales rotaciones por las que apuesta en el once para cada partido. Así, Marcos Alonso, Starfelt y Javi Rodríguez son casi fijos como centrales, mientras que Carreira y Mingueza acaparan los minutos por los carriles.

Estos cinco jugadores acaparan más minutos que nadie esta temporada en la retaguardia celeste. Alonso, el segundo más veterano de la plantilla tras Aspas, es el único defensa por el momento que ha rebasado la barrera de los dos millares de minutos (2.154). Le sigue el canterano Javi Rodríguez, con 1.984. Otro futbolista formado en A Madroa, Sergio Carreira, aparece en el tercer peldaño, con 1.926 minutos. Mingueza se sitúa en el cuarto peldaño, con 1.907, mientras que Carl Starfelt suma 1.809 minutos.

A partir de ahí, las diferencias en tiempo de juego son muy acusadas. Rueda acumula 1.182 minutos, por los 1.066 de Manu Fernández. En las últimas posiciones se encuentran Aidoo, con 298 minutos; Ristic, con 715; Yoel Lago, con 735; y Carlos Domínguez, con 751. Llama la atención la situación de este último. El joven vigués ha quedado muy relegado en las preferencias de Giráldez después de que en 2021 fuese señalado como el defensa canterano con mayor proyección. Acumula 62 partidos en Primera División cuando está a punto de cumplir los 25 años (los celebra mañana). En las dos últimas temporadas acumuló 21 y 25 partidos, frente a los 10 que suma en ésta, a pesar del cargado calendario del equipo celeste. Domínguez no participa con el equipo desde hace dos meses. Fue en el duelo de Copa ante el Sant Andreu, en el que fue expulsado en la prórroga por dos tarjetas amarillas.

Por su parte, Aidoo y Lago aparecieron como firmes candidatos a abandonar Vigo en el pasado mercado de invierno. El club señalaba la semana pasada que el ghanés todavía cuenta con alguna opción de marcharse antes de que en junio concluya su contrato porque en algunos países se mantiene abierto el mercado de fichajes. El canterano de Mondariz tuvo varios pretendientes de Segunda División durante el mes de enero pero finalmente no se concretó su cesión, con la que se pretendía que sumase más minutos de competición de los que pueda concederle un Giráldez que el jueves pasado recordaba la dificultad de manejar un grupo tan numeroso de jugadores.

«Es muy difícil de gestionar», subrayó Giráldez en referencia a su extensa plantilla. «Aprovecho para agradecer a todo el mundo cómo lo estamos llevando porque creo que es muy difícil que con 28 jugadores notemos esta unidad y a esta gente tan implicada en el día a día y sumando tanto al equipo. Está claro que es una plantilla muy larga, que hay dificultad por mi parte para darle a todo el mundo lo que quiere; y a partir de ahí hablaremos con los jugadores de si se presenta alguna opción en estos mercados que continúan abiertos», explicó el preparador de Cans el jueves pasado.

El equipo celeste, que regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos, puede formar un once completo solo con los defensas, y le sobraría uno como recambio. Las oportunidades de jugar disminuirían considerablemente en el momento que el Celta se viese fuera de la Liga Europa, pues en la competición doméstica le restan quince jornadas para echar el cierre a una temporada en la que el club no pudo cumplir sus deseos de reducir su amplia plantilla para que su entrenador diese también oportunidades a alguno de los canteranos que despunta en el Fortuna. Ahora, esa puerta queda cerrada para el filial, sobre todo si el que llama es defensa.