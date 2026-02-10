Hugo Álvarez, Burcio y Sara Debén entusiasman a 300 niños de un colegio de Vigo

El colegio Los Sauces albergó este martes una interesante charla de los canteranos celestes Hugo Álvarez y Hugo Burcio y de la jugadora de As Celtas Sara Debén. Los dos jugadores a las órdenes de Claudio Giráldez son exalumnos que cursaron allí estudios mientras se formaban como jugadores en las categorías inferiores de la entidad.

Los tres jóvenes futbolistas hablaron de fútbol y educación ante unos 300 escolares completamente entregados a la causa celeste, que lucieron bufandas y agitaron banderas del conjunto vigués durante una animada charla en el pabellón de deportes del centro educativo.

Al acto, que forma parte del programa de la Fundación 'Celta na Escola', le siguió una entretenida tanda de preguntas de alumnos de diferentes edades moderada por el director del Patronato del Celta, Rubén Martínez Nieto. Como inicio y remate del evento, que resultó todo un éxito, sonó Oliveira dos Cen Anos.