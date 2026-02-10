Giráldez diseña cuatro sesiones para la cita ante el Espanyol

El calendario permite al Celta disponer de una semana completa para preparar la visita del sábado a Cornellà-El Prat para enfrentarse al Espanyol. El equipo celeste regresó a los entrenamientos en la tarde de ayer después de disfrutar de dos jornadas de descanso tras la derrota ante Osasuna en Balaídos. Claudio Giráldez ha programado cuatro sesiones de trabajo en Afouteza para buscar una nueva victoria a domicilio, donde los célticos acumulan 19 de los 33 puntos que por el momento le sitúan en la séptima plaza.

El técnico céltico no puede contar de momento con Álvaro Núñez, la última incorporación en el mercado de invierno. El zaguero vasco se recupera de una pubalgia que le impidió disputar los últimos partidos con el Elche, con el que concluía contrato en junio.

Noticias relacionadas

El resto de la plantilla está a disposición de Giráldez, incluido un Hugo Sotelo que se quedó fuera de la convocatoria contra Osasuna por decisión técnica. El entrenador consideró que otros compañeros habían realizado una mejor semana de entrenamiento que el joven centrocampista vigués, que verá aumentada la competencia para entrar en el equipo titular con la incorporación del uruguayo Matías Vecino, que fue incluido en la lista para el duelo del viernes pero no tuvo oportunidad de estrenarse en la Liga.