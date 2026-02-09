Solo tres jugadores, apercibidos de sanción

La suma de tarjetas amarillas tampoco está penalizando gran cosa al Celta en lo que se lleva disputado de temporada. Ni uno solo de los futbolistas dirigidos por Claudio Giráldez ha tenido que perderse este curso un partido por suma de cinco amonestaciones. Tres jugadores, sin embargo, contabilizan cuatro y están, por tanto, al borde de la suspensión: Ilaix Moriba, Borja Iglesias y Javi Rueda. El mediocentro guineano y el delantero santiagués lo están desde la vigésimo segunda jornada, cuando fueron amonestados ambos con amarilla durante la reciente visita al campo de Getafe. Rueda está apercibido de sanción desde el pasado viernes, tras ser amonestado en el último duelo contra Osasuna en Balaídos. La pasada campaña, descontando las rojas, tres jugadores celestes ya habían cumplido su primer ciclo de cinco tarjetas: Javi Rodríguez (jornada 19), Carl Starfelt e Ilaix Moriba (jornada 23).