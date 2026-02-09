Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plantel retorna hoy a los entrenamientos

La plantilla del Celta retorna hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras el fin de semana libre que Claudio Giráldez dio a sus futbolistas después de su derrota del viernes ante Osasuna. El club no ha dado a conocer aún el plan de trabajo, que muy probablemente va a programar cinco sesiones, de lunes a viernes, para preparar la visita del sábado al RCDE Stadium. Álvaro Núñez, con una lesión de pubis, es la única baja probable para el encuentro antes los de Manolo González.

