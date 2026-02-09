La irrupción silenciosa

El verano pasado desconocía dónde jugaría en la curso 2025-26, si en el primer equipo o en el filial del Celta. Seis meses después, Miguel Román González (Gondomar, 2002) se ha convertido en un asiduo en el once de Claudio Giráldez, con el que encadena 13 partidos en la Liga de los que en 8 partió como titular. El mediocentro gondomareño ha protagonizado una irrupción silenciosa en la élite, en la que debutó el 30 de agosto pasado ante el Villarreal. Esta inesperada aparición incluso ha modificado el panorama del centro del campo céltico, del que han desaparecido Damián Rodríguez (cedido al Racing de Santander) y Fran Beltrán (traspasado al Girona). Ante estas dos bajas, el club ha apostado por el uruguayo Matías Vecino, procedente del Lazio italiano. De momento, Román es un fijo para Giráldez, formando pareja con un Moriba que quizás tenga que competir por la titularidad con el recién incorporado, pues la regularidad y alta prestación del gondomareño le confiere ahora mismo la condición de fijo en los planes de un Giráldez que ha prescindido de Hugo Sotelo para el partido contra Osasuna por la irregularidad del canterano. De ello se aprovechó Román para ir ganando posiciones en una línea medular en la que partía como última opción. Sin embargo, no ha desperdiciado las oportunidades que le fue ofreciendo el entrenador después de no sumar ni un solo minuto en los tres primeros partidos de Liga. En las diez primeras jornadas del campeonato regular, Miguel Román solo apareció ante el Villarreal y el Elche. Después volvió al banquillo para reaparecer cuatro jornadas después, ante el Levante. A partir de ahí, ha estado presente en todos los partidos de Liga, con ocho titularidades en las diez últimas jornadas, a las que suma también las del Lille y Estrella Roja en la competición europea.

El futbolista de Gondomar se ha convertido en el ‘6’ favorito de Giráldez, que al principio lo situaba como ‘8’ por su facilidad para rematar a gol. Pero a lo largo de estos meses, Román ha demostrado disponer de un amplio abanico de condiciones técnicas como la de lanzador de faltas o saques de esquina, toque de balón, equilibrio, dinamismo, verticalidad y distribución. A su inteligencia para entender el juego suma un gran despliegue físico con una enorme implicación en tareas defensivas cuando el rival aprieta. Además, destaca su apuesta por el fútbol sencillo, sin complicarse en los pases y decidir la acción antes de recibir el balón.

Ante Osasuna, Román sumó otra excelente actuación, celebrada por el club en las redes sociales con expresiones como: «Invente Román» y «Hai maxia nas súas botas». De los 66 pases que realizó ante los rojillos, el céltico obtuvo un 94 por ciento de acierto. Algunos aficionados comparan su irrupción en el equipo vigués con la de Gabri Veiga o de Fer López, aunque sin la repercusión mediática de los dos canteranos. Román carece de pasado céltico, pues llegó al club en el verano de 2023 procedente del Pontevedra, después de formarse en el Gondomar, Rápido de Bouzas y Choco. Pretendido entre otros por el Barcelona, el gondomareño quería probar suerte en el Celta, el equipo del que siempre había sido seguidor.

Después de firmar buenas actuaciones, su momento clave llegó el pasado 22 de enero ante el Lille. Su compañero de línea Hugo Sotelo fue expulsado en el minuto 29 por una dura entrada. A Román le tocó sostener a su equipo, que jugó en inferioridad numérica más de una hora pero acabó llevándose la victoria.

Pese a sus escasas apariciones en el arranque de la temporada, el gondomareño ya se ha situado como el décimo céltico con más minutos acumulados en la Liga (952), por delante de un Hugo Sotelo que firmó un excelente arranque pero que ha perdido protagonismo hasta el punto de no ir convocado para el partido del pasado viernes contra Osasuna.

Miguel Román es ahora mismo el mediocentro más destacado del Celta, por delante incluso de Moriba. A esta línea se ha incorporado un veterano como Matías Vecino, internacional con Uruguay. El exjugador del Lazio se perfila ahora mismo como alternativa a Moriba porque nadie en el equipo parece capacitado para romper la irrupción silenciosa de Román.