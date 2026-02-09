El equipo con menos expulsiones de LaLiga

Los arbitrajes no están penalizando esta temporada al Celta. Al menos en los que a expulsiones se refiere. Durante no pocas temporadas desde su último ascenso, el equipo celeste era uno de los más amonestados del campeonato, pese a ser uno de los equipos que menos faltas cometía.

La tendencia ha cambiado este curso. El equipo de Claudio Giráldez es, de hecho, el que ha sido castigado con menos expulsiones en lo que va de curso. Apenas una, frente a las ocho que suma el Oviedo, las seis que llevan Athletic Club y Girona o las 5 que contabiliza el Real Madrid, tres de ellas precisamente en el partido contra el Celta en el Santiago Bernabéu.

La temporada pasada, sin ir más lejos, el conjunto de Claudio Giráldez había recibido a jornada 23 de Liga 5 expulsiones y compartía con el Sevilla y el Mallorca la condición de equipo más expulsado del campeonato español. A final de la temporada, el penalizado con más expulsiones fue el Getafe (8) y, tras el equipo de Bordalás, el Mallorca y el Celta, con 6 cada uno.

En el actual punto de competición, cinco jugadores del Celta habían tenido que abandonar el terreno de juego de forma prematura, dejando en inferioridad numérica al conjunto celeste. Alfon González fue el primer expulsado del curso, con roja directa, en la jornada cuarta por una involuntaria pero temeraria falta a Aimar Oroz en El Sadar. Los celestes perdieron el partido (3-2).

La segunda y la tercera las recibió el Celta en el mismo partido y de forma casi consecutiva. Ocurrió en la jornada novena, en el campo de Las Palmas. Los expulsados, por doble amarilla, fueron primero Ilaix Moriba y, casi a continuación Iago Aspas. Ambos recibieron las segunda amonestación por protestar. El Celta, pese a jugar con nueve durante una hora, acabó ganando el encuentro gracias a un solitario gol de Borja Iglesias. La cuarta roja de la temporada la recibió, por doble amarilla, Marcos Alonso en Vallecas, la segunda por entrar en el campo sin pedir permiso al árbitro.

La quinta del curso, a Mingueza, fue, si cabe, más extraña. La recibió el de Santa Perpetua estando en el banquillo, supuestamente llamar por «chulo» al árbitro, a la sazón Ortiz Arias, durante la visita del Athletic a Balaídos (jornada 20). Hubo todavía una sexta tarjeta roja directa, también a Marcos Alonso, en la jornada 35, en Balaídos contra el Sevilla.

Esta temporada el Celta está esquivando las expulsiones. Solo ha sido penalizado con una tarjeta roja por doble amarilla. Se la mostró en octubre pasado Martínez Munuera a Carl Starfelt en el último duelo contra la Real Sociedad en el estadio celeste, que concluyó con empate a un gol tras recibir el central sueco la segunda amonestación en el descuento del primer tiempo.

El Betis comparte con el Celta la condición de equipo con menos expulsiones esta temporada y hasta anoche también lo hacía el Levante, que eleva su cuenta a dos rojas tras la expulsión directa de Alan Maturro en el partido que los granotas disputaron contra el Athletic en San Mamés.