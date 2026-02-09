Empate sin goles en el derbi de Salónica

El PAOK, rival del Celta en los dieciseisavos de final de la Europa League, ha saldado con un empate sin goles su visita al campo del Aris, su más encarnizado rival, en el derbi de Salónica. Es el tercer empate que cede este curso el equipo que dirige Ravan Lucescu, que también cedió en casa firmó otro sin goles contra el Panetolikos y igualó uno más en la cancha del Asteras (3-3).

El rival de los celestes ha sufrido además este curso dos derrotas, ambas a domicilio, contra el Panathinaikos (2-1) y el Atromitos (2-0).

En el derbi de Salónica disputado anoche en el estadio Kleanthis Vikelidis, el PAOK gobernó la pelota y dispuso de las mejores ocasiones de gol, aunque sin puntería. Lucescu contó con la significativa baja, por lesión, de su estrella, Giannis Kostantellias, que tampoco podrá jugar la próxima semana contra los celestes, en este caso por sanción.

Sí participó en el choque Carles Pérez, cedido por el Celta al Aris hasta el mes de junio. El catalán disputó 72 minutos, siendo sustituido por el argentino Benjamín Garré.

Pese al empate ante su eterno rival, el PAOK conserva la tercera plaza de la Superliga griega, a un punto del Olympiakos y a 3 de líder, AEK de Atenas, equipo al que los de Ravan Lucescu se medirán el próximo domingo antes de recibir el jueves siguiente al Celta.