Rubén Blanco llega a un acuerdo con el Girona tras abandonar Marsella

El excéltico Rubén Blanco se ha comprometido con el Girona para lo que resta de temporada después de poner punto y final a su etapa en el Olympique de Marsella, al que llegó en el verano de 2022. El periodista Nil Solà desveló ayer que Rubén Blanco ha llegado a un acuerdo con el equipo catalán, que acaba de perder a Ter Stegen por una grave lesión. El excéltico relevará al portero cedido por el Barcelona.