La mejor carta de presentación para un ariete

Borja Iglesias va camino de superar sus registros goleadores del año pasado en la Liga. Se ha situado a dos tantos de igualar los obtenidos el curso anterior cuando se ha alcanzado la vigesimotercera jornada del campeonato. Ese mismo número de aciertos no lo consiguió la temporada pasada hasta finales de abril. Sus buenos registros rematadores le mantienen en la pelea por el Trofeo Zarra, que domina el barcelonista Ferran Torres con 12 tantos, tres más que el atacante céltico.

Ante Osasuna, el delantero céltico aprovechó la ausencia de Iago Aspas en el terreno de juego para ejecutar un penalti que provocó el mismo con un disparo desde fuera del área que tropezó en una mano de Catena. Con su acierto desde los once metros, el compostelano se sitúa entre los mejores artilleros del campeonato y se encuentra en condiciones de pelear por el Trofeo Zarra al mejor artillero español de la Liga, un premio por el que ya compitió en una ocasión precisamente contra su ahora compañero Aspas. Borja Iglesias sumó 17 goles en su estreno con el Espanyol en la máxima categoría por los 20 que alcanzó el moañés para llevarse el prestigioso premio.

En esta ocasión, los principales rivales del atacante céltico para convertirse en el máximo goleador español de la Liga son los jugadores del Barcelona. Pues además de Ferran, por la cabeza de esta tabla asoma un Lamin Yamal que también contabiliza nueve tantos. El canario Alberto Moleiro, del Villarreal, y el vasco Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, acumulan ocho cada uno. El capitán realista hizo un doblete hace unas semanas en su duelo en Anoeta ante el Celta. En ese partido, el único tanto de los célticos lo firmó Borja Iglesias, que también lleva por detrás de esta clasificación al rayista Jorge de Frutos, el valencianista Hugo Duro y un Gerard Moreno, del Villarreal, que ya ha ganado este trofeo. Los tres han firmado ya siete goles, dos menos que el céltico, que además ha anotado un par de tantos en la Liga Europa y dos más en la Copa del Rey, con lo que su registro global se eleva hasta las 13 dianas.

Antes de arrancar el partido contra Osasuna, Borja Iglesias fue agasajado por el Celta con el premio Manuel de Castro como mejor jugador céltico de 2025. El santiagués ha comenzado el nuevo año con unos excelentes registros: cuatro goles suma ya en la Liga desde que arrancó 2026. Su estreno tras el descanso navideño no podía ser mejor, pues firmó un doblete en la goleada ante el Valencia. Una buena presentación en un año mundialista, en el que el delantero céltico aspira a debutar en la Copa del Mundo del próximo verano.

Goles de penalti

De esos nueve goles, tres los ha anotado Borja Iglesias desde el punto de penalti. Con el de Osasuna, el Celta se ha visto beneficiado por seis penas máximas y no ha fallado ninguna hasta el momento a pesar de disponer de hasta cuatro lanzadores: Aspas, Marcos Alonso, Bryan Zaragoza y el compostelano. Con anterioridad, el ‘Panda’ también acertó el lanzamiento desde los once metros ante el Girona y el Valencia, todos ellos en Balaídos. Con ello, el santiagués se sitúa a dos goles de igualar su marca del curso pasado, que le convirtió además en el mejor rematador del equipo celeste.