Marián Mouriño alcanza los cien partidos al frente del equipo celeste

Marián Mouriño es centenaria como presidenta del Celta al alcanzar los cien partidos con el equipo celeste desde que en 2023 asumiese el cargo. «Han pasado ya 100 partidos desde aquel primer día, y miro atrás y siento orgullo por todo lo vivido ‘xunt@s’. Convencidos de todo lo que podemos llegar a ser, seguimos construyendo un Celta cada vez más fuerte, cada vez más grande», dijo en redes sociales.