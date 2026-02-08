El Fortuna defiende el segundo puesto ante un rival al alza

Ponferrada se presenta como una plaza complicada para un Celta Fortuna que en esta jornada le toca defender la segunda plaza del grupo primero de la Primera RFEF. Los bercianos han encadenado cuatro victorias que le han permitido escapar de las últimas posiciones. El partido comenzará a las 20:30 horas en el Toralín. Para la cita, Fredi Álvarez no podrá contar con los lesionados Antañón, Vicente y Ndiaye ni con el lesionado Óscar Marcos. Sin embargo, recupera a Joel López y ha citado a los juveniles Aldrine Kibet y Mateo Sobral.

Los célticos ganaron en la primera vuelta a una Ponferradina (2-0) que entonces decidió destituir a su entrenador, Fernando Estévez, y le encargó la dirección deportiva al franco-tunecino Mehdi Nafti, un técnico con experiencia en Segunda División con el Lugo, el Levante, el Leganés y el Alcorcón. Su trabajo ha comenzado a dar frutos y en las cuatro últimas jornadas ha superado a tres rivales gallegos: Lugo (0-2), Racing de Ferrol (3-0) y Ourense (2-0), además de al Guadalajara (0-1). Esos doce puntos le han permitido ascender hasta la decimotercera plaza, con 29 puntos, doce menos que los celestes, que la semana pasada superaron al Unionistas en Barreiro por 2-0. Los goleadores fueron Hugo González y Dela, dos de los más destacados jugadores del equipo de Fredi Álvarez.

Para recibir al filial celeste, Mehdi Nafti contará con las ausencias de tres defensas: el lateral diestro Mario Jorrín, por lesión, y los sancionados el también lateral izquierdo Andoni López y el central David Andújar, aunque este último hubiera sido baja asimismo por su lesión de rodilla que le mantendrá alejado de la actividad durante aproximadamente un par de meses.

De esta manera, Nafti se verá obligado a buscar soluciones en su retaguardia, la línea más segura en los últimos encuentros, pese a los continuos cambios propiciados por lesiones o sanciones, además de disponer ya de otras alternativas también para su ataque tras la llegada del delantero Slavy en el último día del mercado invernal.

Por su parte, los célticos han sumado puntos en los cuatro últimos desplazamientos, después de caer por goleada ante el líder, el Tenerife (4-0), que no pasó del empate en esta jornada en su visita al Athletic Club B. El Fortuna sumó los tres puntos en Avilés, en casa del filial bilbaíno y en el campo del Cacereño, además de un empate en Talavera de la Reina. Esta noche visita un Toralín que ha vivido días de gloria en Segunda División, donde coincidió con el primer equipo céltico. n

CAMPO: El Toralín Hora: 20:30 horas