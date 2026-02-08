El Celta visitará al Girona el domingo 1 de marzo a las 21 horas

LaLiga hizo públicos ayer los horarios de la vigesimosexta jornada de Primera División en la que el Celta tendrá que visitar Montilivi. El partido contra el Girona ha sido fijado para el domingo 1 de marzo a partir de las 21 horas. De esta forma, el conjunto celeste dispondrá de más de 72 horas para preparar este compromiso liguero tras su cita con el PAOK.