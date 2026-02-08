El Celta visitará al Girona el domingo 1 de marzo a las 21 horas
LaLiga hizo públicos ayer los horarios de la vigesimosexta jornada de Primera División en la que el Celta tendrá que visitar Montilivi. El partido contra el Girona ha sido fijado para el domingo 1 de marzo a partir de las 21 horas. De esta forma, el conjunto celeste dispondrá de más de 72 horas para preparar este compromiso liguero tras su cita con el PAOK.
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena