Aidoo, Vecino y Álvaro Núñez, nuevos inscritos para la Liga Europa
El Celta ha renovado la lista de inscritos para las siguientes rondas de la Liga Europa, en la que en dieciseisavos de final se enfrentará al PAOK de Salónica. El club ha inscrito a Joseph Aidoo, que se quedó fuera de la primera fase, y a los recién incorporados Matías Vecino y Álvaro Núñez, que lucirán los dorsales 15 y 14, respectivamente, como en la Liga.
