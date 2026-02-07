«Fue un partido claro para ganar»

Dos acciones por banda mal defendidas acabaron con las ilusiones del Celta de sumar una nueva victoria en Balaídos. De ello se lamentaba ayer su entrenador, Claudio Giráldez, que pese a ello destacó el trabajo de contención de su equipo.

«Me ha gustado mucho el equipo, salvo en las dos acciones de sus goles porque últimamente las estábamos defendiendo bien y hoy no lo hicimos. La primera es una acción de transición, y en la segunda nos meten gol teniendo nosotros tres jugadores en el área y ellos dos», explicó Giráldez tras la derrota ante Osasuna.

«Pero más allá de eso, creo que hemos defendido bien. Radu no ha hecho ninguna parada, no han tirado más a portería que en los goles. Lo que menos me ha gustado del partido, más allá de sus goles, es que no hemos tirado a portería, y menos abajo que era un día para hacerlo. Si hubiésemos aprendido un poquito de Oyarzabal hace dos semanas, hoy hubiéramos ganado», recordó el técnico porriñés en referencia a los dos disparos abajo desde la frontal del área del capitán de la Real Sociedad que condenó al Celta en su visita a Anoeta.

«Entiendo que lo diga Lisci (sobre que lo justo ayer era un empate) porque han ganado. Yo le daría un matiz distinto: es un partido claro para ganar nosotros. Creo que hemos estado muy bien, creo que hemos defendido dos acciones mal de una fortaleza de ellos» como es los centros y el juego aéreo.

El Celta se mantiene con 33 puntos en una cómoda séptima plaza. Giráldez, sin embargo, insiste en que su equipo necesita «sumar diez puntos más» para certificar su permanencia en Primera División, y por ello no quiere pensar en clasificarse Europa «hasta que consigamos ese primer objetivo. Mi ambición no es ser quinto a estas alturas, mi ambición era ganar este partido para dar otro paso hacia nuestro objetivo», proclamó el porriñés.

«Me quedo con la pena que nos ha faltado, para mi gusto, tirar más a portería, finalizar más acciones de ataque, en especial balones abajo con el día que hacía hoy, pero creo que el equipo ha estado muy bien y es una pena que no nos hayamos podido llevar ni siquiera un punto», concluyó el preparador del Celta después de que su equipo cediese los tres puntos.