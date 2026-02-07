«Ambos equipos hemos podido ganar»
redacción
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, se marchó de Balaídos más satisfecho por el resultado que por el juego de su equipo y admitió que un empate reflajaría mejor lo ocurrido ante ante el Celta. «Estamos muy contentos porque es muy difícil jugar contra el Celta, un equipo que tiene las ideas muy claras. Hemos merecido ganar más en la ida que hoy, esta noche lo más justo era un empate. Ambos hemos podido marcar y ganar, por eso digo que el empate era lo más justo. Pero cuando estás en una buena dinámica todo se gira a tu favor», apuntó el técnico italiano.
Osasuna se presentaba en Vigo sin Moncayola y Torró y Lisci destacó el trabajo de su equipo ante estas importantes bajas. «La semana pasada hicimos un buen partido sin Aimar y nos quedaba la asignatura pendiente de hacerlo sin Monca. Y creo que lo hemos hecho, pese a no ser nuestro mejor partido. Estoy muy contento con el trabajo de los que han entrado desde banquillo», añadió el preparador de Osasuna.
