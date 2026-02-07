El Celta se mide en A Madroa a un rival directo, el Sporting

La jornada arranca con un apasionante duelo entre el Celta y el Sporting de Gijón, con mucho en juego. El Val Miñor, por su parte, recibe la visita de un exigente Racing de Santander.

Celta-Sporting. No cabe duda que es el partido más atractivo de la jornada. Se jugará esta tarde a las 16 horas en A Madroa. Los vigueses adelantan a los asturianos en dos puntos, aunque el Celta cuenta con un partido menos.

En el partido de ida, el Sporting cayó por un claro 0-2, por lo que los vigueses deben asegurar, además de los tres puntos en juego, el golaverage.

Para el Celta, el partido será una buena piedra de toque ante la eliminatoria de cuartos de final que se jugará el miércoles en A Madroa, a partir de las 16.15 horas, ante el Athletic Club de Bilbao.

Para el Celta, el partido de esta tarde es muy importante, ya que una victoria podría dejar a Celta y Deportivo en la lucha por el título.

Val Miñor-Racing. Exigente partido, el que le espera mañana al Val Miñor ante el Racing de Santander a partir de las 12.30 horas en el campo de Condomínguez. Los de Nigrán están fuera de los puestos de peligro, pero con solo dos puntos de ventaja. El Racing de Santander buscará tres puntos que le permitan seguir la estela de la zona alta.