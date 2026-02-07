Borja Iglesias recibe el Trofeo Manuel de Castro
Redacción
Balaídos acogió ayer una nueva ceremonia de la entrega del Trofeo Manuel de Castro, ‘Hándicap’, con el que se premia al mejor jugador del Celta durante un año natural. El más destacado de los célticos en 2025 fue Borja Iglesias, según las votaciones realizadas por sus propios compañeros, medios de comunicación y aficionados del equipo vigués que homenajeaban así la gran temporada del delantero compostelano. Con sus once tantos en la Liga, Borja Iglesias se convirtió en el máximo goleador de un equipo que realizó un brillante campeonato para acabar en la séptima plaza y ganarse una plaza europea.
Este premio fue promovido desde el inicio por la peña Siareiros.net pero el Celta asumió finalmente su organización y ahora cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores.
El delantero de Santiago toma el relevo de su compañero Iago Aspas, ganador de la edición de 2024. El moañés ha acaparado este trofeo desde 2016, salvo la del año 2023 que se llevó otro canterano: Gabri Veiga, ahora en el Oporto.
