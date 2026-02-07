Borja Iglesias: «Estuvimos bien pero hemos perdido»

Los jugadores del Celta lamentaron la oportunidad perdida de sumar una victoria que situaría al equipo vigués provisionalmente en la quinta plaza a la espera de los resultados del Betis y el Espanyol, que se encuentran por delante en la clasificación con dos y un punto, respectivamente, de ventaja. Pero pese a realizar un mejor partido que Osasuna, el equipo vigués se marchó de vacío en el partido que abría la vigésimo tercera jornada de la Liga.

«Creo que hemos entendido bien el partido, lo hemos trabajado bien, pese a que en el último tramo no hemos estado del todo precisos y hemos finalizado poco. Y luego estuvimos desafortunados en las dos acciones de sus dos goles. Allí, en Pamplona, no estuvimos bien y ganamos. Hoy creo que estuvimos bien y hemos perdido», comentó Borja Iglesias, autor del tanto del Celta desde los once metros, con lo que ya suma 9 en la Liga.

Noticias relacionadas

El compostelano no tuvo reparos en destacar también la actuación de un Osasuna que aprovechó dos acciones mal defendidas por los célticos para llevarse la victoria: «Es un gran equipo y tiene un gran entrenador, como dijo Claudio. Tiene muchos registros, mucha capacidad para jugar de diferentes formas, con gente que juega al espacio, gente buena en el pie, buenos centradores, grandes rematadores… Defensivamente creo que son duros, y a nosotros nos ha faltado un poco más de acierto en el último tramo», recordó Borja Iglesias antes de subrayar que tanto el campeonato como la Liga Europa, las dos competiciones en las que continúan los célticos, exigen un nivel «altísimo» y por eso es importante «estar siempre al nivel máximo» para sacar los partidos adelante. Ayer, al Celta no le bastó con realizar unos 35 primeros minutos de gran calidad y disfrutar de más ocasiones de gol que el rival, que supo defenderse y aprovechar las dos oportunidades que le concedieron los defensores célticos para sumar los tres puntos.