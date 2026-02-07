El Barcelona busca ante el Mallorca la sexta victoria consecutiva

El Barcelona, que ha ganado los últimos cinco partidos, recibe hoy (16:15 horas) a un emergente Mallorca. La única asignatura pendiente de los azulgrana es su acierto de cara a puerta. Lo ha reconocido abiertamente Flick y también los jugadores, pero en realidad los azulgrana son los máximos goleadores de largo en el campeonato (60) y en las últimas cinco citas encadenan 16 goles.

Frente al Mallorca, son baja Pedri González, Gavi y Christensen, además de Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga muscular, se perdió la segunda parte del encuentro en Elche.