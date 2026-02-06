Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lisci prepara «cosas diferentes» para su cita en Balaídos

efe

Pamplona

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, avanzó ayer que ante el Celta se verán «cosas diferentes» a lo visto últimamente debido, en parte, a las ausencias de Moncayola y Torró en el centro del campo.

Lisci reconoció que su equipo atraviesa una buena racha desde hace «un par de meses», pero lanzó un aviso: «Parece que estamos muy arriba, pero no, porque no estamos tan lejos del descenso».

El técnico de Osasuna analizó al Celta, un rival que por su sistema de juego obliga a realizar ajustes. «No se puede hacer el mismo partido de siempre», dijo Lisci, quien ha adelantado que «es posible que mañana se vean cosas diferentes», tal como ocurrió en El Sadar.

