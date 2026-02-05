Núñez: «Se ve mucha unión entre el Celta y su afición»

En Afouteza hablan muy bien de Álvaro Núñez, el último refuerzo del Celta que llega a Vigo tras cerrar su etapa en el Elche, que ha recibido una indemnización que ronda el millón de euros por adelantar su salida, pues concluía contrato en junio. Muchos lo recuerdan de su etapa en el filial del Athletic Club que se enfrentó en 2021 al Fortuna en el play off de ascenso a Segunda y destacan su carácter afable y su versatilidad como futbolista. De momento, tendrá que esperar para estrenar la celeste. La pubalgia que le dejó fuera de las tres últimas citas de Liga le impide trabajar con los nuevos compañeros, a los que conoció ayer en Mos.

«Ha sido todo un poco loco. No me está dando tiempo de asimilar porque todo esto se cerró ayer por la noche [el lunes pasado] y hoy he tenido que viajar. Con muchas ganas de conocer a los compañeros, conocer la ciudad», dijo al llegar a Vigo quien se considera un futbolista cuya «mayor virtud es la inteligencia táctica».

Álvaro Núñez Cobo (que lucirá el dorsal 14), pasó por el Barça B antes de firmar por el Amorebieta, se siente atraído por el juego del equipo de Giráldez: «Me viene muy bien el sistema porque dependiendo del partido puedo jugar en un lado u otro. He hablado con excompañeros que han estado aquí (como Matías Dituro) y todo el mundo me dice que el Celta tiene una familia muy bonita. Desde fuera se ve esa unión entre el equipo y la afición porque llevo siguiendo al Celta bastante tiempo. Luego, el grupo se ve muy unido», apuntó en Celtamedia.

Ahora, quiere conocer Balaídos en pleno espectáculo: «Nunca había visto el campo como está ahora y me ha impresionado. Me han comentado que está muy chulo con la Grada de Animación, con el himno del Centenario y tengo muchas ganas de vivirlo. Vengo a aportar con muchas ganas. Quiero conocerlos lo antes posible y ojalá sirva mi granito de arena para alcanzar los objetivos», añadió Álvaro Núñez, quien llega a Vigo como recambio de Mingueza. n