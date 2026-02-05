Moncayola y Torró, bajas de Osasuna para la visita a Balaídos
efe
El jugador de Osasuna Jon Moncayola es baja para el choque ante el Celta de este viernes (Balaídos, 21 horas) debido a un cuadro respiratorio que tampoco le ha permitido estar ejercitándose junto al resto de compañeros en el día de ayer.
Alessio Lisci y Osasuna afrontan como un reto el desplazamiento a Vigo. Tras vencer por primera vez a domicilio en Vallecas, los navarros pondrán rumbo a tierras gallegas, donde esperan dar continuidad al buen momento del equipo.
Para ello, el técnico italiano no contará con dos jugadores importantes: Moncayola y Lucas Torró, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, Iker Benito ha proseguido con su trabajo individual. Los rojillos cierran hoy la preparación del encuentro liguero contra el Celta con una sesión que se desarrollará a puerta abierta a partir de las 11:00 horas en Tajonar. n
