Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, negó este jueves en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra Osasuna que el extremo Bryan Zaragoza se haya marchado al Roma italiano por falta de sintonía con el cuerpo técnico.

«Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué. Tenemos muy buena relación, le tengo mucho cariño. Es un muy buen chico y ha hecho muchos avances con nosotros. Ha tenido una oportunidad y todo el mundo ha considerado que era buena», comentó en rueda de prensa.

En ese sentido, el técnico celeste pidió «respetar» la decisión que tomó el internacional español, que jugaba en Balaídos cedido por el Bayern Múnich, y le deseó «lo mejor» en esta nueva etapa en el AS Roma.

«Es importante que los jugadores decidan sobre sus carreras y sobre sus vidas. En este caso, además Bryan deja un dinero en el club. Acepto su decisión, la entiendo y me gustaría que todo el mundo lo viese de la misma manera», indicó.

Giráldez confesó que le gustaría aligerar «un poco más» la plantilla en este mercado invernal porque se ha quedado con 28 futbolistas, ya que él cree que no habrá más movimientos, pese a que algunos mercados todavía están abiertos.

«Al acabar la temporada valoraremos cómo ha sido el mercado, pero hay cosas positivas: a nivel económico es un buen mercado, hemos sido capaces de completar el perfil que demandábamos desde el inicio de la temporada con la llegada de Fer, nos hemos fortalecido atrás con la llegada del Álvaro y tenemos la experiencia de Matías», explicó.