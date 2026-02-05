Giráldez pide estar «muy despiertos» ante Osasuna

Osasuna vive su mejor momento desde la llegada de Alessio Lisci, entrenador al que elogiaba su homólogo del Celta, Claudio Giráldez, en la víspera del duelo de este viernes en Balaídos. Los célticos buscarán la cuarta victoria consecutiva en casa —quinta si se computa el triunfo frente al Lille en Europa— que les mantenga en la zona alta con opciones de alcanzar la quinta plaza. Para ello, Giráldez advierte del potencial navarro, que muestra tanta variedad de resgistros tácnicos como los célticos, a los que su entrenador reclama estar «muy despiertos» para no dejarse sorprender por un rival que viene de sumar en Vallecas su primera victoria a domicilio del curso.

«Para mí, Osasuna es uno de los equipos con más registros, ya solo desde el banquillo», dijo Giráldez sobre los rojillos tras subrayar las ausencias de Moncayola y de Torró, los mediocentros titulares. «Son capaces de dominarte como hicieron con nosotros en la primera parte en El Sadar, jugando muy bien y con mucha movilidad», recordó el técnico porriñés de un duelo que los célticos ganaron pese a la superioridad de los locales.

Giráldez destacó la dirección del italiano Alessio Lisci, con quien Osasuna ha mostrado paciencia pese a su irregular trayectoria. «Es un entrenador muy camaleónico, capaz de mostrar un equipo muy distinto de un partido a otro. Todos los entrenadores necesitan tiempo y ellos ahora están en un momento de forma muy bueno. Creo que es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta porque es un entrenador que a nivel táctico necesitaba tiempo para trabajar, para que los jugadores le entiendan. Es un entrenador que se lo ha currado, tiene mucho mérito y mucho valor todo lo que aporta a sus equipos», subrayó.

Giráldez confía en la solidez del Celta, sobre todo en las acciones a balón parado o centros de Osasuna al área: «Es una buena prueba para demostrarlo. Sabemos que Osasuna es muy poderoso en eso, ya no solo por Budimir si no porque llega con mucha gente de segunda línea y te acaba con mucho tiro después de segunda opción. Además, con Javi Galán han ganado desborde por la banda izquierda», apuntó sobre el excéltico

Consenso por Vecino y Álvaro Núñez

«Hemos estado de acuerdo todos en lo que hemos hecho y tenemos que ser positivos. Estoy tranquilo con la plantilla que tenemos y con cómo ha ido el mercado», explicó Giráldez, quien ahondó en las características de dos de sus tres refuerzos: Matías Vecino y Álvaro Núñez. El primero puede debutar mañana ante Osasuna. El segundo arrastra una pubalgia que retrasará varias semanas su estreno con la celeste.

«Vecino puede jugar de 6 u 8 y por eso puede encajar con cualquier compañero en esa demarcación. Puede jugar en más altura y menos y tenemos jugadores que tienen el mismo perfil, como Sotelo y Miguel. Maneja varios registros. Es uno de los motivos por los que queríamos que viniese. Nos da experiencia, empaque, puede jugar dentro de la misma posición o parecida con distintos roles. Estaba compitiendo, estaba jugando de hecho. Lo hemos visto a buen ritmo y entra en convocatoria», dijo Giráldez.

«Álvaro es un perfil de jugador para mí difícil de encontrar, igual que Javi Rodríguez: jugadores que son capaces de defenderte dentro y fuera (central-lateral), de jugar cortos y largos. En este caso, Álvaro tiene capacidad para jugar en el lado izquierdo, incluso más por dentro. Es un jugador muy inteligente en lo táctico, con un margen de mejora muy grande que también es algo que nos gusta. Joven, con ambición. Ha hecho mucho esfuerzo para poder estar aquí y feliz por ello», indicó el técnico del Celta.

«Hemos perdido un perfil específico de uno contra uno en el lado izquierdo por la marcha de Bryan. Hay cosas positivas y otras no tan positivas dentro del mercado. Buscaremos competir igual de bien que hemos hecho hasta ahora y tenemos una plantilla para mí similar a lo que teníamos antes», añadió.

El técnico pide a Sotelo «continuidad y estabilidad»

«Tiene que ser estable, continuo en el rendimiento. De los últimos cuatro partidos que estuvo disponible, jugó titular en tres. Salvo el último en Getafe, el resto ha jugado de titular. Cuando está a su mejor nivel puede jugar perfectamente de titular», comentó ayer Giráldez al explicar la ausencia de Hugo Sotelo en la convocatoria para el duelo contra Osasuna por decisión técnica.

«No tiene nada que ver con la llegada de Vecino ni con que le esté dando un mensaje que no tiene nada que ver con lo futbolístico. Es solamente de fútbol y esta semana hemos decidido así. Y aclaro: Sotelo quiere estar aquí, yo quiero que esté aquí y no hay nada más que hablar. Es fundamental que el jugador quiera estar y que nosotros queramos que esté. No tiene nada que ver con otras cosas. Es este partido, esta decisión, esta semana por lo que he visto y punto», insistió el entrenador del Celta, que pidió «paciencia» con la lesión de pubalgia que arrastra Álvaro Núñez y que le impidió disputar los tres últimos partidos de Liga con el Elche.

El porriñés niega que Bryan se marchase por falta de sintonía

«Había el rumor de que nos llevábamos mal, pero tenemos muy buena relación, le tengo mucho cariño. Es muy buen chico y ha hecho muchos avances con nosotros», proclamó Giráldez al querer desmentir que Bryan Zaragoza se marchase al Roma por la falta de sintonía con el entrenador del Celta, que aplaza a final de temporada su valoración sobre el mercado de invierno.

«Estoy muy contento de lo que nos ha aportado Bryan y ha tenido una oportunidad que ha considerado que era buena y me parece respetable su vida, su carrera y desearle lo mejor y agradecerle el tiempo con nosotros», reiteró Giráldez sobre el malagueño.

«En este caso, además, Bryan deja un dinero en el club. Acepto su decisión, la entiendo y me gustaría que todo el mundo lo viese de la misma manera», zanjó Girález,

«En líneas generales, tenemos que ser optimistas y estar contentos con lo que pasó en este mercado», dijo el porriñés, que lamenta no haber podido «aligerar la plantilla, que sigue siendo de 28.