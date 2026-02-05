Celta y Estrella Galicia renuevan su colaboración

El Celta y Estrella Galicia renuevan su acuerdo de patrocinio, reforzando una relación histórica que supera ya los 15 años y que se ha convertido en un símbolo de compromiso compartido entre ambas entidades con Vigo, con Galicia y con la afición celeste.

A lo largo de estos años, Estrella Galicia ha estado presente en algunos de los momentos más relevantes de la historia reciente del club, acompañando al equipo tanto en competiciones nacionales como internacionales y reforzando su apoyo en cada etapa.

Como muestra de esta colaboración activa, ambas entidades han desarrollado de forma conjunta numerosas iniciativas dirigidas a los aficionados del conjunto vigués. Entre las más recientes, destaca la campaña lanzada con motivo del regreso del Celta a la competición europea, bajo el lema “Feitos do Noso”, una acción que puso en valor las raíces gallegas comunes y la conexión emocional de los seguidores con el club más allá de nuestras fronteras.

Con esta renovación, la empresa cervecera reafirma su compromiso a largo plazo con el Celta y con su afición, apostando por seguir construyendo juntos historias que trascienden al fútbol.

