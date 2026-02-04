Marco Garcés, sobre el mercado de invierno: «Hubo bombazos del último día que pudimos esquivar»

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, aseguró este miércoles que durante el reciente mercado invernal de fichajes recibieron «muchas ofertas» por jugadores que son «piezas importantes» en el equipo de Claudio Giráldez.

«Hubo muchas ofertas por muchos de nuestros jugadores, y hemos conseguido mantenerlos aquí para aumentar la competitividad de la plantilla. Las ofertas eran por piezas importantes del equipo, incluso ayer, con el mercado español cerrado, se recibieron algunas ofertas», explicó.

Durante su comparecencia ante los periodistas, el dirigente mexicano reconoció que los últimos días fueron muy intensos en A Sede.

«Hubo bombazos del último día que pudimos esquivar. La de Bryan Zaragoza no fue del último día, pero fue cercano y era lo mejor para todas las partes», declaró Garcés, quien, además, reveló que la salida del centrocampista Fran Beltrán se produjo porque lo pidió el futbolista tras recibir una oferta del Girona.

«Lo de Beltrán nos sorprendió porque no pensábamos que eso se fuera a dar, contábamos con él. El 17 de enero nos informó que quería partir, que tenía una buena oportunidad del Girona. En un par de días se resolvió la situación. Su traspaso nos ayudó a resolver el tema de la amortización pendiente, además de liberar masa salarial», expuso.

Garcés también avaló la llegada del internacional uruguayo Matías Vecino, que «brinda muchas cosas» el equipo a su juicio necesitaba, y desveló que el extremo Álvaro Núñez ha renunciado «a mucho dinero» por jugar en Balaídos tras brillar en el Elche.

«Es un gran jugador, con Álvaro reforzamos de manera importante la plantilla», aseveró el director deportivo del Celta, al que le gustaría «aligerar» más la plantilla pero se encontró con la negativa de algunos jugadores a salir.