Brais Méndez da la bienvenida a su segundo hijo el día que le castigan con dos partidos por la polémica roja del derbi vasco

La familia de Brais Méndez sigue creciendo. El centrocampista de Mos, formado en la cantera del Celta y con profundas raíces celtistas pese a militar actualmente en la Real Sociedad, ha anunciado este miércoles el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja, Cristina Uña.

A sus 29 años, el futbolista ha compartido en sus redes sociales una imagen entrañable, piel con piel, junto al recién nacido para dar la bienvenida a Nico Méndez Uña, que llega al mundo este 4 de febrero. El pequeño es el segundo hijo de la pareja, después de que en noviembre de 2024 naciera su primera hija, Olivia.

El anuncio no tardó en recibir felicitaciones. La Real Sociedad, club en el que Brais juega desde hace varias temporadas, se sumó al mensaje con un guiño a su identidad: «¡Tenemos nuevo txuri urdin en la familia! Nico Méndez Uña. Zorionak Brais eta Cristina!», publicó la entidad donostiarra.

La feliz noticia llega, además, en una semana marcada también por la actualidad deportiva. El Comité de Disciplina de la RFEF ha confirmado la sanción de dos partidos al centrocampista por la tarjeta roja directa vista el pasado domingo en el derbi vasco ante el Athletic, en San Mamés (1-1), tras una acción con Aitor Paredes que el acta calificó como conducta violenta fuera de la disputa del balón. El organismo federativo ha desestimado las alegaciones presentadas por la Real Sociedad y mantiene el castigo: dos encuentros de suspensión (con multa accesoria), por entender que la acción se produjo “de manera violenta al margen del juego”.

Curiosamente, en el partido de ida disputado hace trece semanas en Anoeta, Brais marcó un gol frente al eterno rival y lo celebró llevándose el balón bajo la camiseta como primera dedicatoria a su futuro hijo que estaba en camino y a su pareja Cristina, gesto que ya hiciera en su día cuando la mamá estaba embarazada de Olivia.

Nico, también en la familia celeste

Más allá del cariño de su actual equipo, la noticia también tiene una lectura inevitable en clave celeste. Porque Brais no es un futbolista más para el celtismo: se hizo jugador en A Madroa, creció con el escudo del Celta en el pecho y dio el salto al fútbol profesional desde Vigo, dejando una etapa que marcó su carrera y que sigue conectándole con su tierra y con la afición.

Ahora, con la llegada de Nico, el canterano añade un nuevo capítulo a su vida lejos de Balaídos, aunque sin desprenderse del todo de unas raíces que lo acompañan desde sus primeros pasos como futbolista. Un nacimiento que se celebra también como la ampliación de la familia celeste por parte de uno de los talentos formados en casa.

Enhorabuena para Brais y Cristina por la llegada de Nico.