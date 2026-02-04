Borja Iglesias logra el Trofeo Manuel de Castro como mejor celeste de 2025
El delantero santiagués, después de su gran temporada y media en el Celta, sucede a Iago Aspas en el premio
Que Borja Iglesias cayó de pie en el Celta de Vigo es un hecho que irrefutable. El delantero santiagués ha encajado como un guante en el esquema de Giráldez y se ha ganado a todo el celtismo con sus acciones tanto dentro como fuera del campo. Tanto es así, que acaba de conseguir ganar el XV Trofeo Manuel de Castro 'Hándicap' by Estrella Galicia, que le certifica como el MVP celeste de 2025.
El Panda sucede a Iago Aspas en el trono y próximamente recibirá este premio en Balaídos frente a toda su afición. Como en cada edición, la votación contó con la participación de la primera plantilla, la prensa y la afición. En esta ocasión, Iago Aspas y Andrei Radu completaron el podio, quedando en segundo y en tercer lugar, respectivamente. Se ha quedado fuera de esta terna Marcos Alonso, que a finales de mayo fue nombrado mejor jugador de la temporada 2024-2025.
Después de un año casi en blanco en la faceta goleadora, Borja Iglesias regresó al Celta y a su casa, donde se ha reencontrado con su mejor versión. En su primera temporada, en la que el equipo logró el ansiado regreso a Europa, el artillero gallego fue fundamental con sus 11 goles y 3 asistencias. En el presente curso ya ha mejorado sus cifras, con 12 tantos, 2 asistencias y el retorno a la selección española.
Histórico de ganadores del Trofeo Manuel de Castro:
- 2011: Álex López
- 2012: Iago Aspas
- 2013: Augusto Fernández
- 2014: Nolito
- 2015: Fabián Orellana
- 2016: Iago Aspas
- 2017: Iago Aspas
- 2018: Iago Aspas
- 2019: Iago Aspas
- 2020: Iago Aspas
- 2021: Iago Aspas
- 2022: Iago Aspas
- 2023: Gabri Veiga
- 2024: Iago Aspas
- 2025: Borja Iglesias
