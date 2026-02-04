Un agitado y productivo mercado

«Lo único que pido es que no nos debilitemos», repitió hasta la saciedad Claudio Giráldez cada vez que se le preguntó sobre el mercado que acaba de echar el cierre. Los temores del técnico no parecen haberse cumplido. La sensación más bien es que, pese a la marcha a última hora de Bryan Zaragoza, la gran apuesta ofensiva del verano, el Celta se ha fortalecido en lo futbolístico y ha mejorado de forma evidente su situación económica en la que ha sido su más apurada y activa ventana invernal de los últimos años.

El mercado de enero se ha saldado con ocho movimientos: tres incorporaciones pensadas para retocar el plantel, recomponiendo o mejorando algunas posiciones (Fer López, Matías Vecino y Álvaro Núñez), tres ventas (Allende, Luca de la Torre y Beltrán) y dos salidas, una por corte de cesión (Bryan Zaragoza, para firmar con la Roma) y otra por préstamo hasta junio de un canterano (Damián al Racing de Santander). Estas cinco salidas han reportado cerca de 8 millones a las arcas del club y rebajado de forma importante la carga salarial.

Fer López sostiene la camiseta del Celta. / Alba Villar

Tres incorporaciones

El fichaje soñado, por carga identitaria y potencial futbolístico, ha sido Fer López, la más preciada gema de A Madroa, que retorna al Celta cedido hasta junio con la promesa de grandes tardes de fútbol. Con su vuelta a casa, Claudio Giráldez se hace con el centrocampista creativo que el club no logró incorporar en verano, un futbolista aún por completarse, pero diferencial en el último tercio de campo, capaz de recibir y girarse para acelerar la jugada, romper líneas en conducción o con un cambio de orientación del juego y acreditada pegada.

Una pieza de lo más versátil, con un gran último pase y gran disparo de media distancia, que puede moverse en la media punta o partir desde la banda para conectar con el nueve o los atacantes que corren al espacio. López no necesita adaptación. Conoce al dedillo el libreto de Giráldez, que ha mamado desde crío, y el hecho de haberse rebajado de forma muy considerable el sueldo para poder dar encaje a su fichaje denota un compromiso inquebrantable. Para remate de la jugada, pese a pagar el Celta una cantidad por su cesión, la operación es económicamente rentable.

Aunque durante un tiempo el Celta sopesó no traer un sustituto para Fran Beltrán, el club finalmente ha cumplido el deseo del técnico de recomponer con oficio la posición de medio centro defensivo que había quedado debilitada por la cesión de Damián al Racing y la inesperada salida al Girona de Beltrán.

El elegido ha sido Matías Vecino, un experimentado pivote uruguayo de gran presencia física y contrastada trayectoria en el Calcio (312 partidos en la Serie A) y la selección uruguaya. Un centrocampista que guarda la posición, fuerte en los duelos, capaz de sostener el medio campo, pero también de llegar al área desde la segunda línea. Vecino, de 34 años, ficha por temporada y media, hasta junio de 2027, en una operación sin coste para el Celta tras desvincularse del Lazio, donde había militado las últimas cuatro temporadas.

La guinda del mercado, incorporada por sorpresa sobre la bocina, ha sido Álvaro Núñez, un lateral de corte ofensivo que el Celta tenía como objetivo para la próxima temporada en previsión de las salidas de Mingueza y Ristic.

Formado en la prolífica cantera de Lezama, Núñez se había convertido en una de las sensaciones de la buena temporada del Elche en su regreso a Primera División. Es un carrilero versátil, de amplio espectro y buen centro que se desempeña son soltura por ambas bandas como lateral o carrilero e incluso puede jugar de pivote. Un carrilero afilado y polivalente y una apuesta de futuro con un perfil muy del gusto de Giráldez.

Núñez, de 25 años, firma por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030. El Celta no ha ofrecido datos sobre el precio del traspaso, que no será caro, ya que el zaguero concluía contrato con el Elche en junio y el Celta ya había dado pasos para su contratación. Llega a Vigo con algunos problemas de pubis, pero su fichaje obedece más a una planificación de futuro que a una necesidad de rendimiento inmediato.

Bryan Zaragoza, con la camiseta de la Roma. / AS Roma

Cinco rentables salidas

El Celta ha ingresado en este mercado cerca de 8 millones con las salidas de Tadeo Allende, Luca de la Torre, Fran Beltrán y Bryan Zaragoza y ha cedido sin coste a Damián al Racing de Santander. La mayor venta ha sido la del delantero argentino, traspasado por algo menos de 5 millones al Inter de Miami, pero el club ha ingresado a mayores 300.000 euros por Luca de la Torre, vendido al Charlotte, y entre 100.000 y 150.000 por Beltrán, a quien no iba a renovar en junio y pidió salir al Girona en busca de minutos. La falta de protagonismo ha sido también la razón de la cesión de Damián, que ha sido prestado al Racing hasta junio para garantizarle minutos que no frenen su progresión.

La baja más traumática e inesperada ha sido la marcha de Bryan Zaragoza a la Roma justo cuando parecía asomar la mejor versión del malagueño. La salida del extremo se ha formalizado en una operación a tres bandas entre el Bayern de Múnich, propietario de los derechos del jugador, el Celta y la Roma, su nuevo destino. El Celta recibirá tres millones por cortar la cesión.

Aunque se tanteó alguna posibilidad, el club celeste no fichó finalmente un sustituto para Bryan Zaragoza al no lograr concretar el objetivo que tenía en cartera, pero también por considerar el club que Giráldez cuenta en nómina con suficientes alternativas para la banda izquierda (Williot, Hugo Álvarez, Jutglà, Durán), con la posibilidad añadida de recurrir a promesas emergentes del Fortuna (Ángel Arcos, Hugo González, Óscar Marcos) en caso de urgencia.

Rebaja de la masa salarial

Las salidas invernales han permitido al Celta rebajar la masa salarial, pese a que el club ha tenido que encajar los sueldos de Fer López, Vecino y Álvaro Núñez. La mayor reducción corresponde a la ficha de Bryan Zaragoza, en el tope salarial de la plantilla, pero la marcha de Beltrán, en la zona alta del escalafón, ha supuesto también un importante alivio.

La rebaja de salarios se ha visto también reducida de forma tangencial con otra inesperada operación: la cesión, con opción de compra a final de temporada, de Unai Núñez al Valencia, tras acceder el Hellas Verona a cortar el préstamo previamente acordado con el Celta. El equipo vigués no percibirá compensación por cortar la cesión, pero verá rebajada la parte del salario de Núñez que pagaba al conjunto italiano.

Noticias relacionadas

Un pellizco por Larsen

Como remate del mercado, el Celta recibirá dinero del traspaso de Jörgen Strand Larsen al Crystal Palace. Una operación de unos 50 millones, de la que el Celta percibirá un 0,5% en concepto de derechos de formación por el mecanismo de solidaridad de la FIFA al ser el delantero noruego menor de 23 años cuando fue vendido al Wolverhampton en junio de 2024.