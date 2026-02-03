La plantilla retoma hoy los entrenamientos pensando en Osasuna
REDACCIÓN
La plantilla del Celta retoma hoy los entrenamientos tras disfrutar ayer de su jornada de descanso semanal. Claudio Giráldez ha citado a sus futbolistas a las 11:00 horas en la ciudad deportiva para comenzar a preparador el compromiso liguero frente a Osasuna, primero de los dos compromisos ligueros que los celestes afrontarán antes de medirse al PAOK en el primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League.
Claudio Giráldez tendrá apenas tres sesiones para preparar el partido frente a un adversario en dinámica ascendente que ha sumado 11 de los últimos 18 puntos en juego. El Celta regresa a su estadio, donde no jugaba desde pasado día 18 tras tres desplazamientos consecutivos entre el campeonato español y la Europa League.
