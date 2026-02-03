La peña Blau Cel denuncia el «escaso» cupo de entradas para el celtismo en Cornellà: «No nos prestaremos a esta pantomima»

La Penya Blau Cel, peña del Celta radicada en Cataluña, ha denunciado este martes en la red social X la limitación del cupo de entradas visitantes para el próximo RCD Espanyol–RC Celta, fijado para el sábado 14 de febrero (14.00 horas) en el RCDE Stadium.

En una cadena de mensajes publicados a primera hora de la tarde, la peña sostiene que, «en un estadio de 40.000 asientos», al celtismo se le estarían ofreciendo unas 140 entradas, «en torno al 0,3% del aforo», según sus cálculos, una cifra que consideran «insuficiente» para que los aficionados puedan acompañar al equipo en su desplazamiento.

La agrupación carga, además, contra el marco actual de reparto: «La afición visitante no puede depender de convenios opcionales ni de la voluntad puntual de los clubes», apunta en su publicación, en la que también reprocha a LaLiga una supuesta «deixación de funciones» en esta materia.

El debate de la «reciprocidad»

En su denuncia, Blau Cel afirma que el club vigués está buscando alternativas, pero insiste en que la llamada «reciprocidad», la cesión de entradas en función de acuerdos entre entidades, les parece «injusta e insuficiente» y pide una respuesta «urgente» tanto al RCCelta como al RCDEspanyol.

El conflicto llega en una temporada en la que LaLiga ha relanzado el convenio Grada Visitante con un modelo revisado: ya no se habla de un cupo fijo, sino de un porcentaje mínimo de localidades en función del aforo, manteniendo un precio máximo de 30 euros, e incorporando, como novedad, una regulación para las entradas de intercambio para «reforzar la reciprocidad y la transparencia».

Según la propia patronal, en el curso 2025/26 forman parte de ese convenio 14 clubes, entre ellos el Celta, mientras que el Espanyol no figura en el listado de entidades adheridas.

Sin desplazamiento organizado

La Penya Blau Cel concluye su comunicado anunciando que «no se prestará a esta pantomima y no acudirá ó estadio organizadamente en estas condiciones y llama a quienes compartan su protesta a ver el partido en su sede: «El fútbol sin afición visitante no es fútbol. La dignidad de la afición vale más que estar presentes bajo esta injusticia. Los que compartan esta indignación, están invitados a ver el partido en nuestra sede», remarcan.