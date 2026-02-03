Matías Vecino se ve en el doble pivote de Giráldez: «Me atrajo mucho su estilo»

El internacional uruguayo Matías Vecino afirmó este martes, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta, que el estilo de juego del equipo dirigido por Claudio Giráldez y la posibilidad de «probarse» en el fútbol español fueron las principales razones que le animaron a aceptar la oferta del conjunto gallego.

«La posibilidad de venir a la liga española y a un equipo como el Celta no se da todos los días. Llevaba cuatro años en la Lazio y trece en Italia, así que consideré que era un buen momento para cambiar de aires, para buscar nuevos objetivos y para probarme, por así decirlo, en un campeonato diferente», comentó.

«He visto que el Celta normalmente juega con doble pivote, que es donde mejor he rendido a lo largo de mi carrera y en donde más me gusta jugar, y eso también influyó. Me atrajo mucho el estilo de juego que tiene el equipo», añadió durante su comparecencia ante los periodistas.

El exfutbolista de la Lazio pidió «ambición» para llegar «lo más lejos posible» en la Liga Europa, una competición en la que no ve «límites» porque «son partidos de ida-vuelta y mata-mata».

Aseguró llegar en buenas condiciones físicas, y se ofreció a Claudio Giráldez para jugar en cualquier posición del centro del campo pese a que él donde más le gusta jugar es «en el doble pivote».

«A lo largo de mi carrera he pasado por todas las posiciones de la mitad de la cancha. Había empezado como un interior, como un box to box, en el Inter también lo hice mucho en esa posición, pero sobre todo con Paulo Sousa en la Fiorentina y con Spalletti en el Inter, también el año pasado en la Lazio, jugué en el doble pivote. Me adapto a la exigencia del entrenador, no tengo problema con el rol», explicó. Aquí van a encontrar un jugador que se va a entregar al máximo, como he hecho siempre en mi carrera», apuntó.

Por su parte, el director deportivo del Celta, el mexicano Marco Garcés, destacó el «enorme esfuerzo» que ha hecho el futbolista uruguayo para recalar en el equipo de Claudio Giráldez, al cree que aportará «personalidad» y «experiencia» dentro del terreno de juego.

«Creo que nos aportará mucho en una posición en la que tenemos mucha juventud. También nos aporta la garra charrúa, esa dosis de uruguayidad que todos los equipos que tienen ambición necesitan», manifestó.

Álvaro Núñez llega a Vigo para cerrar su fichaje por el Celta

El leteral Álvaro Núñez llegó esta tarde al aeropuerto de Peinador para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el Celta, al que quedará vinculado hasta junio de 2030.

El exfutbolista del Elche ha sido recibido por Álex Otero, actual director de ojeadores y mano derecha del director de fútbol del Celta, el mexicano Marco Garcés. Minutos después se trasladó al estadio de Balaídos, donde posó con la que será su nueva camiseta y desveló el dorsal que llevará a la espalda: el 14 que hasta ahora había pertenecido a Damián Rodríguez.

Álvaro Núñez se convertirá en el tercer refuerzo invernal del equipo gallego en caso de superar el reconocimiento médico. Durante la primera parte de la temporada, disputó 19 encuentros, todos ellos como titular, con la camiseta del Elche.