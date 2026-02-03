Mercado de fichajes
De un verano juntos a un invierno separados: 'Xurxo' Strand Larsen firma el tercer fichaje más caro del mercado
El exfutbolista del Celta, que el pasado estío se fotografió con Fer López ante la inminente llegada de este al Wolverhampton, también abandona el colista de la Premier League en un movimiento bomba de última hora
Todavía resuena en Vigo aquella frase del ariete Strand Larsen mientras aún era jugador del Celta: «Mi objetivo es llegar a un club que no sea siempre inferior cuando hay un partido». Desde entonces, Xurxo, como fue bautizado entre el celtismo tras demostrar su permanente comunión con la grada en cada partido, volvió a ser Jorgen para un gran sector. Pidió perdón de inmediato y alegó un malentendido. Meses más tarde, se marchó al Wolverhampton inglés dejando en caja unos 30 millones de euros. Y ayer, en un -casi- siempre caótico cierre de mercado, firmó el tercer fichaje más caro de la ventana de invierno. Abandona el equipo colista -y desahuciado- de la Premier League tras marcar un solo gol en la primera vuelta y se enfunda la camiseta del Crystal Palace por 50 millones de euros.
Tras este movimiento de talonario propio ya de la liga inglesa, Fer López, recién regresado al Celta como cedido, y Larsen separan totalmente sus caminos en pleno invierno. El pasado verano, el gallego subió una foto a Instagram con el noruego que dejó helado al celtismo: el que iba a ser el nuevo Iago Aspas tenía los días contados en Vigo tras un destello fugaz. Y así sucedió. El delantero nórdico convenció al zurdo para reunirse en Midlands bajo la rúbrica de Jorge Mendes, representante de ambos. Ahora, ni uno ni otro visten la casaca amarilla de un Wolves que cierra la clasifiación con unos tristes 8 puntos tras un solo partido ganado y que ya es carne de segunda división.
