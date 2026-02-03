Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

El Celta recibirá al Mallorca el domingo 22

REDACCIÓN

Vigo

El Celta ya tiene fecha y hora para el partido de la vigésimo quinta jornada de Liga que va a enfrentar al equipo de Claudio Giráldez con el Mallorca en Balaídos. El encuentro ha sido programado para el domingo, día 22 de febrero, a las 18:30 horas en el estadio celeste.

El choque se disputará más de 72 horas después de la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League que los celestes disputarán el jueves anterior contra el PAOK de Salónica en el estadio Toumba y cuatro días antes de la vuelta en Balaídos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents