El Celta recibirá al Mallorca el domingo 22

El Celta ya tiene fecha y hora para el partido de la vigésimo quinta jornada de Liga que va a enfrentar al equipo de Claudio Giráldez con el Mallorca en Balaídos. El encuentro ha sido programado para el domingo, día 22 de febrero, a las 18:30 horas en el estadio celeste.

El choque se disputará más de 72 horas después de la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League que los celestes disputarán el jueves anterior contra el PAOK de Salónica en el estadio Toumba y cuatro días antes de la vuelta en Balaídos.