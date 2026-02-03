Un Celta acorazado

El Celta ha echado el cierre a su portería esta temporada. Muy contadas veces en su historia el club celeste ha presentado mejor balance defensivo a estas alturas de competición, con el valor añadido de que es raro el partido en el que el conjunto de Claudio Giráldez no marque al menos un gol.

Los 23 goles encajados hasta la fecha por el equipo celeste suponen el segundo mejor registro defensivo de los últimos 32 años, desde que Santiago Cañizares logró el Trofeo Zamora en la temporada 1992-93. Solo en el curso 2002-03, cuando Miguel Ángel Lotina llevó al equipo a la Liga de Campeones, se mejoraba la actual cifra de goles en contra a estas alturas de competición, con 20. Pablo Cavallero se llevó aquella temporada el Zamora.

Se acercan a la actual cifra los 24 tantos en contra recibidos en el curso 2005-06, el tercero en la historia que un jugador del Celta, en este caso José Manuel Pinto, se coronó como el mejor portero de LaLiga, o en la temporada 14-15, cuando Berizzo llevó a los celestes a las puertas de Europa League. La pasada temporada, con Claudio Giráldez, el Celta sumaba 12 goles más en contra que en la actual (35).

El Celta casi iguala su mejor registro histórico de goles en contra, pero también compite de tú a tú con los mejores equipos del campeonato español en seguridad defensiva. Solo el Atlético de Madrid (17) y el Real Madrid (18) mejoran sus números, que igualan el líder, Barcelona, y el tercer clasificado, Villarreal.

Tampoco sale nada malparado el conjunto de Giráldez en la comparativa con los mejores defensores de las grandes ligas europeas. Así, en la Premier League solo mejora sus números el líder, Arsenal (17), y los iguala el segundo clasificado, Manchester City.

En la Bundesliga apenas superan los registros de los celestes los grandes nombres del campeonato alemán: Bayern (18), Borussia Dortmund (19) y los iguala Hoffenheim; por este orden, los tres primeros de la clasificación. Por lo que respecta a la Ligue 1, solo mejoran defensivamente al Celta los cuatro primeros: PSG (16), Lens (16), Olympique de Marsella (22) y Oympique de Lyon (20).

En la Serie A, la más defensiva y táctica de las grandes ligas europeas, ocho equipos, concretamente los ocho primeros, presentan mejores cifras de goles en contra. El mejor es la Roma (13), pero llaman la atención los registros del Milan (17), el Inter (19), la Juventus (18) o el Como 1909 (16).

Otro evidente síntoma de la buena salud defensiva del Celta esta temporada es el alto número de porterías a cero que suma el grupo de Claudio Giráldez. Tras el empate sin goles firmado el pasado domingo en el Coliséum frente al Getafe, el conjunto vigués ha concluido ya siete partidos esta temporada sin recibir gol. Un número considerable en comparación, por ejemplo, con los cuatro que firmaba el pasado curso con el propio Giráldez o las tres que llevaba la temporada precedente con Rafa Benítez.

El récord de porterías a cero a jornada 22 de Liga lo estableció el Celta en las temporadas 1995-96 y 2002-03, con nueve, y en los últimos 32 años solo ha superado las siete porterías a cero del presente curso en las campañas 1993-95, 1997-98 y 2020-21, con ocho.

Un dato curioso es que los celestes han firmado sus siete porterías a cero en menos de tres meses; es decir, desde que el pasado 22 de noviembre se impusieron en Mendizorroza al Alavés gracias a un gol de penalti de Iago Aspas. Posteriormente han superado a Real Madrid (0-2), Athletic (2-0), Sevilla (0-1), Rayo Vallecano (3-0) y han empatado sin goles contra el Oviedo y, la pasada jornada, frente al Getafe.