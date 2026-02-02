Radu: «Este empate se siente un poco como una derrota»

Andrei Radu, guardameta del Celta, no pudo ocultar al término del encuentro su decepción por un empate que, en su opinión, no hace justicia a los méritos contraídos por el Celta sobre el terreno de juego del Coliséum. «Fue un partido, para mí, muy difícil, muy decepcionante en final porque este empate se siente un poco como una derrota para nosotros por el momento que vivimos. Todos los puntos que sacamos son positivos, pero tenemos que poner más», declaró el rumano a Celta Media.

Radu cree tiene que dar más en el campo y apunta ya duelo del próximo viernes contra Osasuna en Balaídos: «Tenemos que poner más en el campo y eso lo vemos en la semana que viene porque tenemos que preparar muy bien el partido contra Osasuna porque será un partido muy difícil. Es un punto importante para llegar a nuestro objetivo pero sabemos que podemos hacer más».

Noticias relacionadas

El portero celeste mira, en todo caso, al futuro con optimismo. «Queremos siempre más, queremos siempre máximo en todos los partidos pero no siempre llega lo que quieres. Tenemos que ser positivos porque tenemos calidad, tenemos jugadores que pueden jugar partidos de Europa y Liga», dijo.