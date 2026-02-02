«Si soy un problema, el club sabe qué hacer»

José Bordalás recibió por primera vez silbidos de un sector de la afición: «No tengo nada que decir. Lo único, que yo vine en una situación agónica al Getafe en mi segunda etapa. Llevo nueve años dejándome la vida aquí. Si el club considera que yo soy un problema ya sabe lo que tiene que hacer. En ese aspecto yo estoy muy tranquilo. Sé de donde vienen esos cánticos».

«Creo que la afición debe apoyar al equipo y animarlo. Y darse cuenta que durante las últimas temporadas los recursos no son los mismos. Se ha debilitado mucho y el equipo compite», concretó.

También habló sobre el encuentro. «Nos ha faltado la finalización, los últimos metros y el gol. En el segundo tiempo el Celta ha estado mejor. Una parte para cada equipo. Contento con el esfuerzo de los chicos. Queríamos ganar, hemos sumado un punto», indicó.