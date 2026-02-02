El mensaje de Bryan Zaragoza sobre Giráldez y la afición en su despedida del Celta: «No es fácil»

Fin a una relación más breve y menos brillante de lo esperado. Celta de Vigo y AS Roma han hecho oficial en el último día del mercado de fichajes invernal la incorporación de Bryan Zaragoza al conjunto italiano como cedido hasta final de temporada. Se trata de la crónica de una operación anunciada después de que este sábado saltase la noticia de que el extremo andaluz iba a romper su cesión con el club vigués para enrolarse en el proyecto de Gian Piero Gasperini.

El futbolista malagueño se despidió a través de sus redes sociales dando las gracias al club y con un mensaje que, asegura, «no es fácil» al tener que despedirse «de una ciudad como Vigo y un equipo como el Celta». En el texto hace mención a todos los trabajadores del club, la directiva «por su confianza» y a unos compañeros de un «vestuario único en el que todos van a una», relata.

Sin embargo concentró sus elogios en los dos pilares del nuevo proyecto del club: Claudio Giráldez y la afición. Del técnico porriñés reivindica su trato y asegura que «hay entrenador para rato en Vigo». Por otra parte define al celtismo como «el pulmón de este club» y agradece las muestras de cariño de los últimos meses, llegando a protagonizar varias pancartas en Balaídos por su parecido con Phineas.

En sus líneas asegura que estos meses «han sido únicos» y se recrea recordando las noches europeas en Balaídos, la salida al campo con Oliveira dos Cen Anos o la victoria en el Bernabéu. «Son recuerdos para toda una vida, os lo aseguro», añade, antes de desear suerte en lo que resta de temporada en la que «seguirá de cerca» a su ya exequipo.

Breve paso con ventajas económicas

De esta forma Bryan Zaragoza dice adiós a su tiempo en el Celta solo después de media temporada. El atacante llegó en calidad de préstamo al conjunto celeste en verano después de una tensa negociación con el Bayern de Múnich.

El club bávaro había dispuesto una serie de cláusulas que, de cumplirse, hubiesen obligado al Celta a comprar a Zaragoza al término del curso por unos 13 millones de euros, sin embargo en A Sede ya no tendrá que preocuparse más por este asunto. La Roma pagará al Celta en torno a los tres millones por cortar la cesión y firmar a Bryan Zaragoza por lo que resta de temporada, asumiendo una parte importante de su ficha y guardándose una opción de compra cercana a los 15 millones de euros a abonar al Bayern.

El futbolista, que se encuentra en la capital italiana desde el domingo después de aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, pone punto y final a su etapa como celeste, a donde llegó con el objetivo de reencontrarse con su fútbol para volver a entrar en los planes de Luis de la Fuente e ir al Mundial y donde no ha llegado a demostrar todo lo que se esperaba de él.

Sus cifras después de 26 apariciones con la camiseta del Celta: 1420 minutos, cuatro asistencias —una en LaLiga y tres en Europa— y dos goles —uno en LaLiga y el otro en Europa League—.