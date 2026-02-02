Marcos Alonso reconoce que al Celta le faltó «algo de claridad arriba»
El madrileño valora que el Getafe apenas crease peligro a los celestes
REDACCIÓN
Marcos Alonso reconoció tras el encuentro que al Celta le faltó «un poco de claridad arriba» para conseguir la victoria en el Coliséum. El conjunto vigués consiguió un punto en un choque que dominó en la segunda parte, en la que pudo marcar un par de goles en las botas de Borja Iglesias y del mismo Marcos Alonso, que dispuso de una opción en el tiempo añadido.
«En esa última me puedo echar la culpa a mí mismo. Nos ha faltado un poco de claridad arriba. Creo que atrás hemos estado cómodos. No nos han creado mucho peligro. Aquí es muy complicado, lo ponen difícil. Te contagias de su juego y una pena irnos solo con un punto a casa», declaró el madrileño a Movistar Plus.
«El Getafe no lo pone fácil y estuvo mejor en el primer tiempo, pero nosotros en el segundo. Es una pena que no hayamos tenido un poco de claridad para hacer gol», agregó Alonso que consideró que el empate «no es suficiente nunca» porque el Celta siempre tiene que ir a por los tres puntos.
