Javi Rodríguez: «Ha sido una pena no sumar los tres puntos»

Javi Rodríguez valoró el empate firmado ayer en el Coliséum frente al Getafe. «La primera parte nos costó un poco, tuvimos que darle un poco más de ritmo. En la segunda parte le dimos un poco más de ritmo y movimos el balón de un lado a otro. Hubo mejores sensaciones en la segunda parte. Es una pena que no pudiéramos sumar los 3 puntos», analizó el defensa celeste.

Rodríguez se mostró especialmente satisfecho por el hecho de haber dejado la portería a cero por séptima ocasión esta temporada. «Con la portería a cero siempre son buenas sensaciones. Siempre es bueno no perder, estás puntuando en cada partido. Dejar la portería a cero era algo que antes nos costaba mucho y ahora lo estamos haciendo muy bien. Es una pena que no entrase el gol, pero hicimos una buena segunda parte», señaló el defensa, que reconoció el mal primer tiempo del Celta: «Ya nos dijo Claudio en el descanso que en la primera parte no hicimos lo que habíamos planteado. En la segunda, le dimos más ritmo al balón, lo movimos de un lado a otro y dimos una mejor versión».