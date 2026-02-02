El infierno griego que espera al Celta en dos semanas

El Real Club Celta volverá a visitar uno de los estadios más calientes del viejo continente. Superada la prueba de fuego del «Pequeño Maracaná» de Belgrado ante el Estrella Roja, el conjunto vigués afronta ahora una salida más peligrosa de lo que pudiera parecer. El PAOK griego suma una única derrota en los últimos doce meses en sus partidos como local, convirtiendo al Toumba en uno de los campos más difíciles de toda Europa. Una racha que los de Giráldez tratarán de romper el próximo jueves 19 de febrero en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

En la presente temporada suma 19 partidos como local con un balance arrollador: 15 victorias y 4 empates entre Liga, Copa y las dos fases superadas en Europa League. En total, 43 goles a favor y apenas 7 en contra frente a equipos como Betis, Olympiacos o Panathinaikos. De esta manera se mantiene como segundo clasificado en la Super Liga de Grecia a un punto del AEK de Atenas. Los últimos tropiezo datan del mes de febrero de 2025 1-2 contra el citado equipo ateniense el 2 de febrero y contra Steaua de Bucarest (FCSB) el 13 de febrero en la misma ronda que contra el Celta.

Homenaje en casa y por toda Europa

El estadio y la afición de Salónica han protagonizado una de las imágenes del fin de semana en el fútbol europeo. Durante el partido contra el Panserraikos se rindió un espectacular homenaje a los siete aficionados fallecidos en un accidente de tráfico en Rumanía cuando viajaban rumbo a Lyon para el choque del jueves. En el choque estuvieron involucrados el minibús donde viajaban y un camión cisterna.

En el comienzo del minuto 27 del partido se encendieron cientos de bengalas por todas las gradas, generando un auténtico anillo de fuego y color alrededor del terreno de juego. Las imágenes con los futbolistas detenidos en el césped parecen más propias de una Inteligencia Artificial que de un encuentro de Primera División.

El pasado jueves también se guardó un minuto de silencio en el arranque la segunda parte del Estrella Roja-Celta, siendo respetado y coronado con un emotivo aplauso por los más de 900 aficionados del Celta desplazados a Serbia. La escena se replicó por otros campos en la última jornada de Europa League como Lyon.

Un par de días antes, los miembros de Gate 13 -su sección más radical- mandaban un mensaje de ánimo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en España el pasado 18 de enero. «Adamuz y Tempi. Diferente lugar, misma tragedia», rezaba la lona situada en su primera fila contra el Betis. En 2023 un accidente similar dejó 57 heridos en el país heleno.