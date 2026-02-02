fútbol juvenil | División de Honor
El Celta no falla en su visita al Compostela
raúl rodríguez
El Celta no falló en su visita a Santiago, y se llevó los tres puntos ante el Compostela. A pesar de la diferencia en el marcador, no fue un encuentro cómodo para los celestes, que sufrieron en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.
Los cambios tras el paso por los vestuarios le dieron un aire diferente al equipo. Kibet, que fue uno de los que entraron tras el descanso, rompió el partido con dos goles en cuatro minutos.
Con el marcador a favor, el Celta jugó mucho más cómodo y no sufrió.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno
- Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas