El Celta no falla en su visita al Compostela

El Celta no falló en su visita a Santiago, y se llevó los tres puntos ante el Compostela. A pesar de la diferencia en el marcador, no fue un encuentro cómodo para los celestes, que sufrieron en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

Los cambios tras el paso por los vestuarios le dieron un aire diferente al equipo. Kibet, que fue uno de los que entraron tras el descanso, rompió el partido con dos goles en cuatro minutos.

Con el marcador a favor, el Celta jugó mucho más cómodo y no sufrió.