El Celta cierra el mercado con Matías Vecino y Álvaro Núñez

El Celta apuró el último día de mercado para hacerse con los servicios del veterano medio centro uruguayo Matías Vecino. El centrocampista, de 34 años, ficha por la entidad celeste a coste cero después de desvincularse de la Lazio, equipo en el que había militado las últimas cuatro temporadas, y firma por temporada y media. También firmó a última hora a Álvaro Núñez, lateral del Elche, que era un objetivo para el verano si se marchaba Mingueza, pero el Celta ha adelantado su llegada. Estampará su rúbrica en un contrato que le vinculará al club celeste durante las próximas cuatro temporadas y media.

Vecino es un futbolista con una extensa hoja de servicios, que suma 69 internacionalidades con la selección de Uruguay y 312 partidos en la Serie A, donde ha defendido los colores de la Fiorentina, el Inter de Milán, el Cagliari, el Empoli y, en las últimos cuatro temporadas, de la Lazio, club del que se desvinculó el pasado domingo para firmar libre por el Celta. Vecino aterrizó a media tarde en Peinador y desde allí se desplazó hasta la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico en la clínica de A Sede y estampar su firma en el contrato que lo vinculará al Celta hasta junio de 2027.

Centrocampista de notable envergadura (189 centímetros), Vecino ha destacado a lo largo de su dilatada carrera por su capacidad de recuperación, buena ocupación del espacio e inteligencia táctica. Claudio Giráldez tendrá, por tanto, a sus órdenes a un centrocampista de jerarquía para reforzar el eje de la línea medular, que había quedado debilitado tras la cesión de Damián al Racing de Santander y la marcha de Fran Beltrán al Girona. Durante algún tiempo, el club sopesó la posibilidad de no fichar un medio centro y echar mano de Hugo Burcio o Antañón como solución de urgencia, pero tras ponerse a tiro Vecino decidió aprovechar la oportunidad y complacer la petición de Giráldez con la incorporación de un futbolista con oficio.

La falta de minutos con el Lazio, donde ha sido suplente en los últimos tiempos, ha sido el detonante que ha propiciado su salida del conjunto romano, con el que solo había disputado siete partidos como titular esta temporada. No obstante, a pesar de la lesión muscular que le impidió estar disponible en los seis primeros partidos de liga y haberse perdido otros dos por distintos problemas físicos, Vecino ha jugado este curso 619 minutos repartidos en 13 partidos de Liga y uno de Copa de Italia. Durante su etapa en el Calcio, el nuevo fichaje celeste coincidió en la Fiorentina con Marcos Alonso y con Radu en el Inter de Milán.

Álvaro Núñez, polivalencia en la zaga para Giráldez

El Celta ha cerrado casi sobre la bocina la incorporación de Álvaro Núñez, lateral diestro del Elche. En Vigo todavía se mantiene la esperanza de renovar a Mingueza, pero, en el caso de que el catalán no siguiese en el Celta, el perfil favorito para reemplazarlo era Núñez. Desde A Sede ya se habían iniciado contactos con el futbolista del Elche, que también concluía contrato este verano, pero al contar con una cláusula de renovación automática si disputaba 25 partidos, el Celta ha decidido apurar su llegada a cambio de una compensación económica al conjunto franjiverde.

Álvaro Núñez juega principalmente como lateral derecho, pero tanto esta temporada como la anterior también ha actuado como central diestro, lateral zurdo e incluso como interior en el centro del campo. Un perfil muy polivalente, del gusto de Claudio Giráldez.

Bryan Zaragoza, anunciado con la Roma

Poco antes de anunciar la llegada del centrocampista uruguayo, el Celta hacía oficial la marcha de Bryan Zaragoza en una operación a tres bandas entre el conjunto celeste, el Bayern de Múnich, propietario de los derechos del futbolista, y la Roma, su nuevo destino. El club celeste recibirá 3 millones de euros por cortar la cesión de la que había sido su gran apuesta para reforzar el frente ofensivo el pasado verano. Ello le supone una ganancia neta de 2 millones, ya que había pagado un millón al Bayern por el préstamo, formalizado con una compra condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos. En concreto, si Bryan jugaba el 60 por ciento de los minutos y el Celta se clasificaba entre los once primeros, hubiera tenido que abonar en junio al equipo alemán 12 millones más por su traspaso.

El Celta no tendrá finalmente que comprar a Bryan, que deja en caja dos millones tras seis meses en el equipo con un rendimiento por debajo de las altas expectativas generadas con su fichaje. Sus cifras tras 26 apariciones con la camiseta del Celta: 1.420 minutos, 4 asistencias —una en LaLiga y tres en Europa— y 2 goles —uno en LaLiga y el otro en Europa League—.

Pese a que se tanteó la posibilidad, el Celta ha decidido no incorporar un sustituto para el atacante malagueño. La ventana invernal no ofrece muchas oportunidades y el único objetivo que la dirección deportiva tenía en mente no se ha puesto a tiro.

En la Calle del Príncipe consideran además que Giráldez tiene en la plantilla suficientes alternativas a Zaragoza para la banda izquierda y, en caso de urgencia, podría echar mano de Hugo González o Ángel Arcos, dos prometedores chicos del Fortuna que ya han debutado con el primer equipo esta temporada.

El mercado de enero se cierra para el Celta con cuatro salidas que dejan en caja algo más de 8,4 millones y dos llegadas. Abandonan el club Tadeo Allende, traspasado por 5 millones al Inter de Miami; Luca de la Torre, vendido al Charlotte por 300.000 euros; Fran Beltrán, por quien el Celta ingresará alrededor de 150.000, y Bryan Zaragoza, que reporta otros 3 millones por cortar su cesión.

Las incorporaciones son Fer López, el fichaje más añorado por el celtismo, Matías Vecino, incorporado para cubrir la baja de Beltrán y Álvaro Núñez. El vigués retorna cedido hasta junio a cambio de una cantidad por el préstamo que no ha trascendido; el uruguayo firma por temporada y media sin coste para el Celta tras rescindir su contrato con el Lazio y el bilbaíno será celeste hasta 2030 tras llegar traspasado desde el Elche.