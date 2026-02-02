El Celta cierra la incorporación del uruguayo Matías Vecino por temporada y media y negocia otra llegada

Claudio Giráldez ya tiene el jugador que había pedido cubrir las bajas de Fran Beltrán y Damián Rodríguez. El Real Club Celta de Vigo ha cerrado decidido finalmente reforzar el eje de su línea medular con la incorporación del veterano uruguayo Matías Vecino, pivote de 34 años del Lazio con una extensa hoja de servicios en la Serie A italiana y en la selección uruguaya.

Vecino firmará por temporada y media tras desvincularse de su actual club, donde esta temporada no estaba jugando demasiado. El uruguayo llega con la carta de libertad, con lo que el Celta no tendrá que pagar traspaso. El futbolista volaba a estas horas a Vigo, adonde se espera que llegue esta tarde para cumplir con el trámite del reconocimiento médico y firmar el contrato que lo vinculará al conjunto celeste hasta junio de 2027.

Refuerzo en el lateral

Aunque, salvo sorpresa mayúscula, el club no cubrirá la baja de Bryan Zaragoza, cuya marcha a la Roma se hará oficial en unas horas, la dirección deportiva que dirige Marco Garcés negociaba a estas horas la adquisición de Elche Álvaro Núñez. El lateral, que concluye contrato en junio con el equipo franjiverde, era un objetivo del club para la próxima temporada en previsión de la salida de Mingueza, pero al tener una cláusula de renovación automática por número de partidos disputados el Celta ha decidido intentar adelantar su llegada a este mercado ofreciendo al Elche una «pequeña compensación» económica por hacerse ahora con sus servicios en propiedad.

Por lo que respecta al sustituto para Bryan, los celestes tenían un objetivo definido que finalmente no se ha puesto a tiro y han preferido aplazar su fichaje hasta la reapertura estival del mercado en el mes de julio. En la Calle del Príncipe se considera que existen futbolistas en la actual plantilla que pueden ofrecer un buen rendimiento en esta posición, con posibilidad de dar también la alternativa a Ángel Arcos.