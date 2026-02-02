El Celta cierra a última hora el fichaje de Álvaro Núñez, del Elche

El Celta ha cerrado casi sobre la bocina la incorporación de Álvaro Núñez, lateral diestro del Elche. El futbolista bilbaíno, de 25 años, era un objetivo del club vigués para la próxima temporada, pero la dirección deportiva ha visto la oportunidad de adelantar su contratación en el presente mercado y asegurarse los servicios de uno de los futbolistas clave para Eder Sarabia, técnico ilicitano. Una vez aterrice en Vigo, firmará un contrato de cuatro temporadas y media.

En Vigo todavía se mantiene la esperanza de renovar a Mingueza, que termina contrato el próximo 30 de junio y tiene sobre la mesa suculentas propuestas del fútbol europeo. Pero, en el caso de que el catalán no siguiese en el Celta, el perfil favorito para reemplazarlo era Álvaro Núñez. Desde A Sede ya se habían iniciado contactos con el futbolista del Elche, que también concluye contrato este verano, pero al contar con una cláusula de renovación automática si disputaba esta temporada 25 partidos, el Celta ha decidido apurar su llegada a cambio de una compensación económica al conjunto franjiverde.

Álvaro Núñez juega principalmente como lateral derecho, pero tanto esta temporada como la anterior también ha actuado como central diestro, lateral zurdo e incluso como interior en el centro del campo. Un perfil muy polivalente, del gusto de Claudio Giráldez.

Formado en Lezama —«Nací y moriré athleticzale», declaró una vez—, Álvaro Núñez ha jugado en las categorías inferiores del Athletic Club y del Barcelona. Desde el filial azulgrana dio el salto al Amorebieta y, de ahí, al Elche, por el que firmó en 2024. Desde entonces se convirtió en un pilar fundamental del equipo de Sarabia y fue clave en el ascenso, con dos goles y seis asistencias la temporada pasada. En el presente curso lo venía jugando prácticamente todo: acumula 1.652 minutos repartidos en 19 partidos —todos como titular— y ha dado dos asistencias. En las tres últimas jornadas, sin embargo, no ha participado por unas molestias en el pubis.

El mercado de enero se cierra para el Celta con cuatro salidas que dejan en caja algo más de 8,4 millones y dos llegadas. Abandonan el club Tadeo Allende, traspasado por 5 millones al Inter de Miami; Luca de la Torre, vendido al Charlotte por 300.000 euros; Fran Beltrán, por quien el Celta ingresará alrededor de 150.000, y Bryan Zaragoza, que reporta otros 3 millones por cortar su cesión.

Las incorporaciones son Fer López, el fichaje más añorado por el celtismo, Matías Vecino, incorporado para cubrir la baja de Beltrán y Álvaro Núñez. El vigués retorna cedido hasta junio a cambio de una cantidad por el préstamo que no ha trascendido; el uruguayo firma por temporada y media sin coste para el Celta tras rescindir su contrato con el Lazio y el bilbaíno será celeste hasta 2030 tras llegar traspasado desde el Elche.