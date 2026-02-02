El Celta avanza en el fichaje del uruguayo del Lazio Matías Vecino

El Celta ha dado un paso al frente en el fichaje de un sustituto para Fran Beltrán tras ponerse a tiro la posibilidad de incorporar al Matías Vecino, experimentado medio centro uruguayo del Lazio, de 34 años. La noticia la adelantó a media tarde de ayer el periodista italiano Alfredo Pedulla y ha podido ser confirmada por este diario.

El club vigués negocia con buenas expectativas la incorporación del jugador, que llegaría libre tras desvincularse del Lazio, equipo en el que ha militado las últimas cuatro temporadas

Las negociación avanza a buen ritmo, pero quedaban todavía algunos aspectos por concretar. Uno de ellos era la duración del contrato, que tendría una vigencia de temporada y media. Faltaba, sin embargo, por concretar si este segundo año estaría condicionado a la disputa de un número determinado de minutos, como propone el Celta, o no estaría sujeto a ningún tipo de condición, como prefiere el jugador.

Aunque esta temporada no ha jugado mucho con el Lazio (657 minutos repartidos en 14 encuentros entre la Serie A y la Copa de Italia), Vecino es un centrocampista de mucha experiencia y jerarquía. Lo confirman los 69 partidos que ha disputado con la selección absoluta de Uruguay y los 312 que suma en la Serie A italiana, donde ha transcurrido la mayor parte de su carrera.

Las últimas cuatro temporadas las ha jugado con el Lazio, pero antes militó otros cinco años en el Inter de Milán, al que llegó procedente de la Fiorentina por 25 millones de euros.

Noticias relacionadas

La de Vecino no es la única negociación en marcha. El Celta busca también relevo para Bryan Zaragoza, que anoche viajó a Roma para firmar con conjunto giallorosso. Para este posición, la dirección deportiva tiene un único objetivo, que ahora mismo no parece fácil de concretar.