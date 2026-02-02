Bryan Zaragoza, oficial: rompe con el Celta y cesión a la Roma

Celta de Vigo y AS Roma han hecho oficial en el último día del mercado de fichajes invernal la incorporación de Bryan Zaragoza al conjunto italiano como cedido hasta final de temporada. Se trata de la crónica de una operación anunciada después de que este sábado saltase la noticia de que el extremo andaluz iba a romper su cesión con el club vigués para enrolarse en el proyecto de Gian Piero Gasperini.

De esta forma Bryan Zaragoza dice adiós a su tiempo en el Celta solo después de media temporada. El atacante llegó en calidad de préstamo al conjunto celeste en verano después de una tensa negociación con el Bayern de Múnich.

El club bávaro había dispuesto una serie de cláusulas que, de cumplirse, hubiesen obligado al Celta a comprar a Zaragoza al término del curso por unos 13 millones de euros, sin embargo en A Sede ya no tendrá que preocuparse más por este asunto.

La Roma pagará al Celta en torno a los tres millones por cortar la cesión y firmar a Bryan Zaragoza por lo que resta de temporada, asumiendo una parte importante de su ficha y guardándose una opción de compra cercana a los 15 millones de euros a abonar al Bayern.

El futbolista, que se encuentra en la capital italiana desde el domingo después de aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, pone punto y final a su etapa como celeste, a donde llegó con el objetivo de reencontrarse con su fútbol para volver a entrar en los planes de Luis de la Fuente e ir al Mundial y donde no ha llegado a demostrar todo lo que se esperaba de él.

Sus cifras después de 26 apariciones con la camiseta del Celta: 1420 minutos, cuatro asistencias —una en LaLiga y tres en Europa— y dos goles —uno en LaLiga y el otro en Europa League—.

Matías Vecino

Por otro lado, el Celta está a punto de hacer oficial la llegada de Matías Vecino. El centrocampista uruguayo, de 34 años, llega procedente de la Lazio y firmará por lo que queda de esta temporada y la siguiente. El pivote, con una extensa hoja de servicios en la Serie A italiana y en la selección charrúa, llega libre y reforzará la medular celeste después de desvincularse de su actual club.

Otro de los frentes que tiene abierto el Celta está en la posición del lateral. Marco Garcés negociaba este lunes la adquisición Álvaro Núñez, del Elche. El jugador, que concluye contrato en junio con el equipo franjiverde, era un objetivo del club para la próxima temporada en previsión de la salida de Mingueza, pero al tener una cláusula de renovación automática por número de partidos disputados el Celta ha decidido intentar adelantar su llegada a este mercado ofreciendo al Elche una «pequeña compensación» económica por hacerse ahora con sus servicios en propiedad.

Por lo que respecta al sustituto para Bryan, los celestes tenían un objetivo definido que finalmente no se ha puesto a tiro y han preferido aplazar su fichaje hasta la reapertura estival del mercado en el mes de julio. Salvo sorpresa mayúscula, el club no cubrirá la baja del malagueño. En la Calle del Príncipe se considera que existen futbolistas en la actual plantilla que pueden ofrecer un buen rendimiento en esta posición, con posibilidad de dar también la alternativa a Ángel Arcos.