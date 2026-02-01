Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Getafe 0 - 0 Celta

El Celta empata ante el Getafe en un duelo espeso bajo la niebla

Los de Giráldez firmaron una segunda mitad mejor que la primera ante un conjunto azulón que fue cediendo el control de la pelota

El Celta se trae un resultado gafas (0-0) de Getafe en un duelo en el que fue mejorando con el paso de los minutos. Se encontró de inicio a un equipo azulón que, sorprendentemente, gobernó el esférico, pero paulatinamente la posesión y el ahinco se balancearon hacia el lado de los celestes, que hoy vistieron de rosa. Ilaix Moriba, Borja Iglesias y, ya en el ocaso, Marcos Alonso protagonizaron las ocasiones más claras, por elegir algunas, en un partido espeso.

