Getafe 0 - 0 Celta
El Celta empata ante el Getafe en un duelo espeso bajo la niebla
Los de Giráldez firmaron una segunda mitad mejor que la primera ante un conjunto azulón que fue cediendo el control de la pelota
El Celta se trae un resultado gafas (0-0) de Getafe en un duelo en el que fue mejorando con el paso de los minutos. Se encontró de inicio a un equipo azulón que, sorprendentemente, gobernó el esférico, pero paulatinamente la posesión y el ahinco se balancearon hacia el lado de los celestes, que hoy vistieron de rosa. Ilaix Moriba, Borja Iglesias y, ya en el ocaso, Marcos Alonso protagonizaron las ocasiones más claras, por elegir algunas, en un partido espeso.
HABRÁ AMPLIACIÓN
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno
- Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas