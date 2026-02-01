Galech Azpeiteguía repetirá arbitraje

El colegiado navarro Iosu Galech Azpeiteguía, debutante esta temporada en Primera División tras seis campañas en la categoría de plata, será el encargado de dirigir el encuentro de esta tarde entre el Celta y el Getafe. Será la segunda vez que pite a los celestes, después del partido de la primera jornada de Liga que los celestes perdieron precisamente ante los azulones en Balaídos (0-2).