Galech Azpeiteguía repetirá arbitraje
redacción
Vigo
El colegiado navarro Iosu Galech Azpeiteguía, debutante esta temporada en Primera División tras seis campañas en la categoría de plata, será el encargado de dirigir el encuentro de esta tarde entre el Celta y el Getafe. Será la segunda vez que pite a los celestes, después del partido de la primera jornada de Liga que los celestes perdieron precisamente ante los azulones en Balaídos (0-2).
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma